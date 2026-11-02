Un violento enfrentamiento armado sacudió la madrugada del domingo al barrio 17 de Octubre. Dos hermanos, de 33 y 35 años, habrían disparado contra efectivos de Infantería y del Comando de Patrullas. Un patrullero recibió varios impactos de bala.
El procedimiento terminó con Mario Gutiérrez, de 33 años, gravemente herido, y su hermano Oscar, de 35, detenido. Durante el operativo se secuestró un arma de fuego, un cargador y varias municiones.
El hombre herido fue trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde fue intervenido quirúrgicamente en al menos dos oportunidades. Actualmente permanece estable y con custodia policial.
El episodio ocurrió detrás del playón del barrio 17 de Octubre, en el mismo sector donde en octubre de 2025 fue baleado y posteriormente murió Nahuel Marcial, de 18 años.
Las imágenes del ataque reflejan la gravedad del episodio que generó temor entre los vecinos. No hubo policías heridos.
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