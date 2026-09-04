El video inédito de Messi haciendo jueguitos con la Jabulani en el Mundial de Sudáfrica

Un recuerdo inédito del Mundial de Sudáfrica 2010 volvió a sorprender a los fanáticos de la Selección Argentina. Jonás Gutiérrez compartió un video grabado durante la concentración, en el que Lionel Messi y Maxi Rodríguez hacen malabares con la pelota Jabulani ante la mirada de Jonás y Martín Demichelis.

⚽ En las imágenes, Maxi Rodríguez comienza a hacer jueguitos de manera increíble y luego se suma Lionel Messi, quien lleva el momento a otro nivel. Jonás Gutiérrez contó que fue quien filmó la escena y explicó con humor por qué decidió no participar del desafío.

🇦🇷 El video también tiene como banda sonora una canción de Los Nocheros, un detalle que, según el propio exfutbolista, le suma una cuota especial al recuerdo de aquella concentración de la Selección Argentina antes del Mundial 2010.

📹 Mirá el video completo y reviví este momento íntimo de Messi, Maxi Rodríguez, Jonás Gutiérrez y Martín Demichelis durante la preparación del equipo argentino.

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