El video inédito que compartió la kinesiologa de Miguel Ángel Russo

La kinesióloga Majo Dousdebes compartió un video inédito de Miguel Russo entrenando en Rosario, mostrando la intimidad de su recuperación física. “Honraste tu pasión hasta el final”, escribió junto a las imágenes.

En el clip, se ve a Russo trabajando la fuerza de sus cuádriceps cuando dice: “cierro los ojos porque si no me pongo a ver fútbol”. Su amor por el deporte estaba presente en cada instante, incluso en el gimnasio.

La entrenadora destacó la disciplina, la visión y el coraje del técnico: “Solo Vos y tu pasión. Vos y tu propósito, vos y ese fuego interno que solo los privilegiados sostienen con hidalguía. Gracias por dejar tanto, Miguel”.

En el video publicado en enero, Russo también compartió su experiencia sobre la importancia de la parte física y mental: “El entrenamiento me da un espacio más para sentirme mejor, disfrutar lo que hago y vivir una vida distinta”.