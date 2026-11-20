El video viral del hermano del Flaco Spinetta

En La Mañana de LU12 analizaron el video que se volvió viral sobre Gustavo Spinetta, hermano de Luis Alberto Spinetta, durante una entrevista en la que hablaba de espiritualidad y recordaba la partida de sus seres queridos. En ese momento, mientras se mostraba emocionado al relatar que quedó solo tras la muerte de su padre Luis Santiago Spinetta el 26 de enero de 2010, de su hermano Luis Alberto el 8 de febrero de 2012 y de su madre el 27 de septiembre de 2012, se escuchó un ruido fuerte producto de la caída de unas guitarras apoyadas junto a una escalera.

Durante el pase radial remarcaron el impacto del episodio por el contexto en que ocurrió y por el tipo de objeto involucrado. “Ese ruido que se escucha le cuento a la gente que está escuchando por radio, se cayeron todas las guitarras que estaban apoyadas en una escalera”, describieron al aire, señalando además que el hecho cobró mayor repercusión porque se trataba de instrumentos musicales mientras él evocaba a su familia y a su hermano.

En la charla también se abordaron las distintas lecturas que despertó la secuencia entre quienes creen en señales o energías y quienes lo atribuyen a una coincidencia física. Al respecto, en la entrevista original Gustavo Spinetta expresó su vínculo con lo espiritual: “Yo habito mucho mi espiritualidad y también he vivido y he tenido situaciones en mi vida que me han invitado a creer un poco más, también creo en Dios, pero desde un lugar no tanto de iglesia o religioso o doctrina, sino más desde una cuestión interior”. En el programa invitaron a la audiencia a dejar sus mensajes y experiencias sobre lo paranormal y lo espiritual, compartiendo incluso el comentario de una oyente que contó tener una foto familiar con una figura extraña detrás.