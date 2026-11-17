El viral cruce entre Feinmann y Caputo: ¿Existe realmente el “riesgo kuka”?

En una nueva emisión de La Mañana de LU12, se analizó el pasaje televisivo protagonizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el periodista Eduardo Feinmann, el cual se hizo viral en las últimas horas tras debatir sobre el denominado “riesgo kuka”. Durante la entrevista, Feinmann cuestionó las contradicciones del funcionario al sostener, por un lado, que el kirchnerismo está políticamente muerto, mientras que, por el otro, se le adjudica al temor hacia dicho espacio político —el “riesgo kuka”— el incremento del riesgo país. Ante la consulta sobre el salto del indicador financiero de 400 a casi 900 puntos, Caputo argumentó que el movimiento responde al temor de los mercados ante la posibilidad de que Javier Milei no continúe en el poder. Sin embargo, desde el programa se señaló que el aumento del riesgo país —medida que evalúa la capacidad y probabilidad de que Argentina cumpla con el pago de sus deudas— también estuvo vinculado a factores externos como la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos, lo que generó incertidumbre entre los acreedores respecto al respaldo financiero internacional al país.