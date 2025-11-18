El volcán Kilauea entró en erupción de Hawaii

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró nuevamente en erupción en Hawai, tal como había anticipado el Observatorio Vulcanológico. Imágenes del USGS mostraron la salida de lava fundida desde el cráter Halemaʻumaʻu, con fuentes que alcanzaron hasta 150 metros de altura.

La actividad comenzó en la madrugada del 2 de septiembre dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y, según las autoridades, no representa un riesgo inmediato para las comunidades cercanas. Aun así, se reforzó la vigilancia por la emisión de dióxido de azufre y la posible formación de niebla volcánica que podría afectar a personas vulnerables.

Esta erupción se convierte en la número 32 desde que el Kilauea reinició su ciclo activo en diciembre de 2024. El Parque Nacional restringió accesos y miradores, mientras la NWS advirtió que los vientos pueden trasladar gases volcánicos hacia el suroeste, afectando la calidad del aire.