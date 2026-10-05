Elbio Ramírez detalló el operativo por un hombre atrincherado en calle África en Río Gallegos

El comisario Elbio Ramírez, integrante del equipo de negociación de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, brindó detalles en LU12 sobre los protocolos de intervención aplicados en situaciones de crisis y atrincheramiento, destacando las acciones desplegadas el último fin de semana en Río Gallegos. Durante la entrevista, el comisario se refirió al hecho ocurrido el día sábado en la calle África al 2000, donde un sujeto armado con un cuchillo mantuvo una situación de tensión junto a su familia, explicando que se trataba de “un hombre de 23 años que se había encerrado, que esgrimía un cuchillo y bueno, tenía algunas cuestiones, unas cuestiones de base en lo que es la parte respecto a la salud mental”, asociadas a deliriose persecutorios vinculados a su medicación. En ese sentido, Ramírez remarcó la necesidad de abordar este tipo de hechos de manera profesional y preventiva, expresando que utilizó la palabra de “no criminalizar sino que tiene que ver con enfermedades, con cuestiones de salud mental sobre todo”, al tiempo que subrayó que la respuesta institucional busca resguardar la integridad física de los involucrados: “estos protocolos que se activan tienen que ver con eso, tienen que ver con salvar vida. Así que para nosotros también es parte de nuestro trabajo y también apelar al profesionalismo de todos los que intervienen previo al protocolo”. Respecto a la estructura y funcionamiento del área, Ramírez detalló que el grupo se encuentra “conformado así un año y medio ya con dos negociadores, dos psicólogas que vamos intercalando las situaciones o las intervenciones”, destacando que las profesionales resultan fundamentales dado que los van “asesorando y vamos creando estrategias o a veces también pueden intervenir si la seguridad lo permite”. Asimismo, el comisario explicó que los integrantes cuentan con capacitación y perfilamiento en instituciones especializadas como la Policía Federal, la Policía Bonaerense y grupos de otras provincias e incluso intercambios con equipos internacionales de Brasil, Ecuador y Perú, enfatizando que un negociador “nunca va solo, siempre va con un equipo, no es negociador porque sí” y que la labor del personal táctico se reserva como una instancia orientada a salvar vidas cuando la situación lo amerita. Por último, indicó que tras resolver la contención en el lugar del hecho, el joven atrincherado quedó bajo la atención médica y sanitaria correspondiente, señalando que “la posvención la tiene la parte de salud, salud mental seguramente ya ahí escapa mía a que como sigue”.