Elecciones 2025: excluyeron al partido UNIR por irregularidades en firmas

El Ministerio Público confirmó que se detectaron serias anomalías en las firmas presentadas para la conformación del partido político UNIR, lo que derivó en la apertura de una investigación interna y externa.

Según las pericias, varias personas declararon que nunca habían prestado su aval para integrar un órgano partidario, mientras que otras ni siquiera estaban en condiciones de hacerlo.

El juez resolvió la exclusión del espacio en cuestión, luego de que el Procurador General hiciera lugar al pedido de investigación de la Comisión Nacional Electoral, que continúa con el análisis del caso.

La causa sigue en curso y forma parte de un proceso que busca garantizar la transparencia y el cumplimiento del Código Nacional Electoral en Santa Cruz.