Elecciones 2025: simulacro de votación en Río Gallegos

El viernes 19 de septiembre se realizó un simulacro en el Colegio Salesiano para mostrar cómo será el proceso electoral del 26 de octubre en Santa Cruz, con la novedad de la boleta única de papel.

El juez federal Claudio Marcelo Vázquez explicó que no habrá cuarto oscuro, sino cabinas individuales donde cada elector marcará su preferencia en la boleta única. También aclaró que no es necesario llevar lapicera, ya que estarán disponibles en cada cabina.

Más de 272 mil electores están habilitados para votar en la provincia. En Cañadón Seco se sumará una urna adicional, de color rosa, para elegir a la Comisión de Fomento junto a las categorías nacionales.

Además, podrán participar jóvenes que cumplan 16 años hasta el mismo 26 de octubre. Las boletas únicas oficiales serán impresas en Buenos Aires tras la oficialización de listas.