Elecciones 2027: Claudio Vidal dijo que buscará consenso para definir si desdobla los comicios

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió a la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de 2027 y aseguró que la decisión se debatirá dentro del frente electoral que integra.

Consultado sobre si adelantará o separará los comicios provinciales de los nacionales, respondió que será una decisión propia, pero aclaró que primero habrá conversaciones y debates con los distintos sectores políticos.

“Vamos a discutir, vamos a debatir y después hay un trabajo previo también en la Cámara de Diputados, así que hay que dialogar”, expresó el mandatario.

Además, Vidal manifestó su disposición a alcanzar acuerdos políticos y sostuvo que el objetivo debe ser encontrar consensos que beneficien a los vecinos de Santa Cruz.

“No tengo drama en seguir hablando y llegar a algún acuerdo político que le sirva a los vecinos de Santa Cruz”, afirmó.