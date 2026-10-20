Elecciones de abogados, tensión en el Centro Chileno y operativo en Río Gallegos

En la emisión de “La Mañana de LU12”, el móvil periodístico a cargo de Matías Fenelli recorrió los temas principales de la jornada en Río Gallegos, comenzando por las elecciones de representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los comicios se llevan a cabo de 9:00 a 18:00 horas, con un padrón habilitado de 1.899 electores distribuidos en sedes de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, el Colegio Público de la Abogacía y el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en el marco de la competencia de cuatro listas para elegir a los consejeros nacionales. Asimismo, se actualizó la información sobre el conflicto en el Centro Chileno de Río Gallegos. Tras el intento de intervención sin notificación formal, integrantes de la actual conducción liderada por Pedro Díaz y Raúl Burgos pasaron la noche dentro de las instalaciones para evitar ocupaciones, a la espera de una conferencia de prensa convocada para el día jueves y de las resoluciones de la Cámara de Apelaciones respecto a la medida cautelar vigente y la situación del padrón y las elecciones. En otro orden de temas, se brindaron detalles sobre el caso del vecino fallecido camino a la Comisaría Séptima, informando que la pareja de la víctima, junto a sus hijos menores y en medio de una situación de vulnerabilidad económica, partió hacia la provincia de Salta para reunirse con su familia, un hecho que mantiene la atención de los investigadores judiciales a la espera de posibles convocatorias formales.