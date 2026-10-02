Elecciones en Brasil: las dificultades y la visión de los brasileños en el sur argentino

En el marco de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, el móvil de LU12 entrevistó en Río Gallegos a Marcos Almeida de Sousa Reboucas, ciudadano brasileño residente en la capital de Santa Cruz, quien compartió su análisis sobre la coyuntura política y social de su país de origen y su paralelismo con la situación en la región.

Durante el diálogo, Reboucas abordó las dificultades logísticas para emitir el voto desde el exterior, precisando que en Argentina las opciones requieren la radicación previa o el traslado presencial hasta la sede consular más cercana, que en el caso del sur del país implica viajar a Capital Federal. Respecto al clima político, advirtió sobre el peligro de la división ideológica al manifestar: “Yo tomo como algo regional más que de Brasil, pero sigue siendo una postura de polaridad del sector político que ya se está haciendo de costumbre a nivel continental. Y esto es peligroso porque el que está en el medio es la gente”. Asimismo, señaló el impacto de la crisis en los indicadores sociales afirmando que “Brasil comienza a entrar en algo que nunca hubo, que es la inflación, el desempleo, cierre de locales, lo mismo que pasa acá pasa allá”, y agregó que se observan “familias sin trabajo, sueños destruidos, ganas de hacer cosas, proyectar, intentar tener un futuro mejor para los hijos de uno”.

Por otra parte, al ser consultado sobre el desplome del consumo, la pérdida de empleo y la postura ideológica ante los candidatos que disputan los comicios, Reboucas sostuvo su posición apolítica y expresó: “En Dios. Le pedí a Dios que nos ayude porque las decisiones que toman los gobernantes es regional. Si hay una crisis política en Brasil obviamente va a impactar acá, así que creo que el gran candidato de todos nosotros debe ser Dios”.