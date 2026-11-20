Elecciones en la Patagonia y debate por las PASO: el análisis de Alejandro Tullio en LU12

En el programa La Mañana de LU12, el abogado y especialista en temas electorales Alejandro Tullio —quien se desempeña en la Secretaría Electoral Permanente de Chubut— analizó la discusión en el Congreso sobre la posible suspensión de las PASO y el panorama electoral en las provincias patagónicas. Según explicó, si se suspenden las primarias, los partidos y alianzas deberán definir sus candidaturas mediante internas abiertas o cerradas, convenciones partidarias o reglamentos propios, y señaló que el dictamen parlamentario también incluye puntos como Ficha Limpia para cargos electivos y ejecutivos con condena confirmada en segunda instancia, además de una reducción de los espacios gratuitos en medios de comunicación.

Durante la entrevista, Tullio diferenció las listas colectoras de la ley de lemas al precisar que, en las colectoras, varias listas legislativas apoyan a un mismo candidato ejecutivo sin transferir votos entre sí, mientras que en la ley de lemas el voto se traslada al sublema más votado. Sobre el desdoblamiento electoral en las provincias, sostuvo que la práctica lleva más de tres décadas y permite centrar el debate en agendas locales antes que en discusiones nacionales: “Separar las elecciones significa que no se puedan excluir las pasiones de la discusión política, pero que sean por lo menos pasiones locales y no pasiones nacionales”.

Finalmente, respecto de la fecha de los comicios en Chubut, aclaró que aún no hay decreto firmado —”un decreto que no está firmado es un papelito”—, aunque el gobernador confirmó que se votará en una fecha distinta a la nacional y el organismo necesita cuatro meses entre la convocatoria y la elección. Al explicar por qué las provincias patagónicas evitan votar entre mediados de mayo y septiembre, advirtió sobre el impacto del invierno y el costo operativo en zonas rurales: “Todos los votos valen lo mismo, pero no todos cuestan lo mismo”.