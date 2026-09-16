Eloy Echazú asumió la presidencia del Consejo Local del Partido Justicialista de Río Gallegos

El diputado provincial Eloy Echazú asumió la presidencia del Consejo Local del Partido Justicialista de Río Gallegos en un acto desarrollado en la sede de la calle Fagnano, con la presencia del presidente del PJ provincial, Pablo Grasso. En sus declaraciones previas y durante su discurso, el dirigente remarcó los desafíos de la militancia frente al contexto socioeconómico y enfatizó la necesidad de consolidar la unidad del espacio en Santa Cruz de cara a los próximos compromisos electorales.

Asimismo, la jornada quedó marcada por una advertencia hacia el Poder Judicial emitida por Echazú durante su alocución: “Cuidado a la Justicia si se mete con un candidato peronista (…) vas a ver el peso del peronismo en Santa Cruz”. El análisis periodístico de La Mañana de LU12 vinculó estas expresiones con posibles derivaciones judiciales y denuncias que involucran gestiones anteriores, en un escenario donde convergen el rearmado político partidario y los movimientos en los estrados judiciales de la provincia.