Emanuel Leguizamón perdió al vida tras el vuelco de los árbitros en Santa Cruz

Un integrante de la terna arbitral que dirigió el encuentro entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti murió tras un violento vuelco ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, en el norte de Santa Cruz.

La víctima fatal fue Emanuel Leguizamón, de 24 años, cuarto árbitro de la delegación santarroseña. El hecho se registró a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un tramo cercano al Cañadón Minerales, cuando la comitiva regresaba hacia la provincia de La Pampa y -por motivos que aún se analizan- el rodado dio varios tumbos.