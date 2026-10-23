Emergencia hidrocarburífera en Santa Cruz: el Gobierno defiende las herramientas extraordinarias

El ministro de Energía de Santa Cruz informó que el Gobierno solicitará archivar el proyecto de emergencia hidrocarburífera, cuyo plazo venció en septiembre, debido a que las situaciones del sector pudieron resolverse mediante la legislación vigente, en particular la Ley 17.319. Sin embargo, defendió la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para atender situaciones excepcionales, como la continuidad laboral de 150 trabajadores de una empresa cuya situación está judicializada.

Durante la reunión con diputados provinciales, también se abordaron cuestiones vinculadas con la mano de obra local, las pymes santacruceñas, los proveedores, los servicios y los pasivos ambientales. El ministro cuestionó al dirigente del Sindicato de Petroleros Privados por oponerse a medidas extraordinarias y sugirió que podría haber intereses políticos detrás de esa postura.

En materia de inversiones, anunció la firma del contrato con Alianza Petrolera para reactivar el área Sur Río Deseado Oeste, con expectativas de realizar una perforación multilateral en 2027.

Además, destacó las inversiones de Crown Point en los yacimientos Piedra Clavada y Koluel Kaike, donde se realizarán tres perforaciones con una inversión superior a los 7 millones de dólares. Una de ellas explorará la formación D-129, considerada no convencional, con el objetivo de conocer el potencial de la roca madre en el norte de Santa Cruz y promover nuevas inversiones en localidades como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

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