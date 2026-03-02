Emilger sobre la Caja de Previsión Social: “No existe ninguna modificación de la norma”

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, fue categórica al referirse al futuro del sistema previsional: “Tiene que haber quedado clarísimo cuál es la postura con respecto a la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales”. En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, descartó cualquier reforma de ley y aseguró que la Caja de Previsión seguirá en la provincia.

Elmiger recordó que la Ley 2.401 garantiza la intransferibilidad desde 1994 y remarcó que los municipios deben cumplir con la Ley 1782, que los obliga a depositar los aportes retenidos a sus trabajadores. “La ley previsional dice que los municipios tienen la obligación de pagar el aporte que le retienen a sus trabajadores”, sostuvo, y advirtió que actualmente ninguno cumple con ese compromiso.

La funcionaria señaló que la Provincia mantiene diálogo con los intendentes, pero cuestionó que algunos distritos podrían regularizar su situación y no lo hacen. También indicó que, tras un intento de retención directa vía Tesoro Provincial, la Municipalidad de Río Gallegos presentó una cautelar y ahora se espera una resolución del Tribunal Superior de Justicia.

Más allá del debate previsional, defendió los ejes de producción, trabajo y educación como base del cambio de matriz productiva impulsado por la gestión de Claudio Vidal. “Es con producción, hay que cambiar la matriz productiva y la educación es la base”, afirmó, destacando la necesidad de reducir la dependencia del empleo público y fortalecer el desarrollo agropecuario, industrial, petrolero y minero.