Emotiva despedida al neonatólogo Rudy Rosado Cuellar en su última guardia

👨‍⚕️ Tras 25 años de trayectoria en Santa Cruz, el médico pediatra neonatólogo Rudy Rosado Cuellar realizó este sábado su última guardia en el Hospital Regional Río Gallegos. Sus colegas y su esposa, la médica Silvina Lerner, prepararon una sorpresa para despedirlo y celebrar el cierre de esta etapa.

🏥 Oriundo de Comodoro Rivadavia, llegó a Santa Cruz en 2001 y se desempeñó durante casi 26 años en la atención de los recién nacidos. “Estoy sumamente agradecido a la provincia y al hospital”, expresó el profesional, quien ahora proyecta una nueva etapa con más tiempo para descansar y estar cerca de sus hijas.

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