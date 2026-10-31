Emotiva despedida de José y Leo en Río Gallegos

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Familiares, amigos y compañeros del Club Talleres despidieron este 30 de octubre a los dos hermanos de 12 y 10 años que fallecieron tras caer al río Gallegos el pasado 25 de octubre, en el sector de La Toma de Palermo Aike.

El último adiós tuvo lugar en el cementerio local, donde una multitud se reunió para acompañar a sus seres queridos y rendirles homenaje. En medio de la emoción, realizaron una suelta de globos blancos en memoria de José y Leo.