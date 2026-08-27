Emotiva propuesta de matrimonio en la pantalla gigante de La Opinión Austral

Una emotiva propuesta de matrimonio sorprendió a los vecinos de Río Gallegos en la esquina de La Opinión Austral.

Un joven llamado Andrés organizó un sorpresivo pedido de mano para su pareja, Giuliana, proyectando un mensaje en la pantalla gigante del medio. La propuesta contó con la complicidad de los integrantes del equipo de comunicación, quienes ayudaron a coordinar los detalles, incluyendo las flores amarillas y la presencia de la pequeña hija de la pareja, Ámbar.

A pesar de las inclemencias del tiempo, la escena generó un clima festivo en pleno centro de la ciudad. Varios automovilistas que transitaban por el lugar acompañaron el momento tocando bocina y felicitando a la pareja.

La historia provocó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los vecinos expresaron sus mensajes de felicitación y destacaron el valor del compromiso y la familia entre las nuevas generaciones.