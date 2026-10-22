Emotivo homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 recordó a Ernestina Pais, periodista, conductora, actriz y empresaria argentina, fallecida el 26 de junio de este año.

Su trayectoria estuvo ligada a los medios de comunicación argentinos, donde desarrolló una carrera como periodista y presentadora de televisión, además de sus trabajos en otros ámbitos.

El homenaje fue parte de una noche en la que la radio argentina reconoció a sus figuras y recordó a quienes dejaron su huella en los medios.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse realizan la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia, con los momentos más destacados de la noche.