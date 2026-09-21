Emotivo homenaje a Fernando Alturria en el Cementerio de Darwin

En diálogo con La Mañana de LU12, Silvina Alturria, hija del fallecido expresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Gallegos, Fernando Alturria, brindó detalles sobre la restitución de los restos de su padre a las islas Malvinas. La acción fue concretada por una delegación de veteranos provenientes de La Plata y La Matanza, encabezada por Ramón Robles, quien asumió la tarea de trasladar y depositar las cenizas en el cementerio de Darwin durante el fin de semana.

Durante la entrevista, Silvina explicó que su padre había manifestado orgánicamente su voluntad de que sus restos descansaran en la cancha de Racing Club y en el archipiélago: “Desde siempre nosotros supimos que lo que mi papá quería es estar en la cancha de Racing, que era su pasión, y en las islas Malvinas”. Asimismo, confirmó que la colocación se realizó con la autorización de la familia del soldado caído José Néstor Ortega: “Nos habíamos planteado en Robles depositarlas en la tumba de José Néstor Ortega… Sonia [la madre] obviamente que aceptó porque para ella son sus dos hijos”.

Por su parte, el equipo periodístico abordó el contexto vivido por la comitiva argentina tras su arribo a la base militar y el cementerio, citando las declaraciones brindadas por el veterano Ramón Robles sobre el despliegue y las maniobras de las autoridades británicas durante la estadía de la delegación: “Cuando llegamos, ellos hicieron una demostración bastante importante de fuerza. Cuando aterrizamos nos dimos cuenta de que habían desplegado los aviones en la pista, tenían un Hércules, estaba todo alrededor controlado, custodiado por soldados”.