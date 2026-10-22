Emotivo homenaje a Julio Lagos en los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 rindió homenaje a Julio Héctor Lagos, histórico locutor, periodista y conductor argentino, cuya trayectoria dejó una huella en los medios de comunicación.

Lagos inició su recorrido en la radio en Radio Municipal y desarrolló una extensa carrera que también incluyó trabajos en el diario El Mundo y las revistas Tía Vicenta y El Gráfico, además de numerosos ciclos televisivos.

El periodista también marcó un hito en la historia de la comunicación argentina: el 13 de mayo de 1997 realizó la primera transmisión de radio vía internet del país.

Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse llevan adelante la cobertura especial de La Opinión Austral desde la ceremonia, con todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la radio.