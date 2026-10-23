Emotivo último adiós a Ramiro Kroeger en Río Gallegos

Familiares, amigos y vecinos de Río Gallegos se reunieron para brindarle el último adiós a Ramiro Kroeger, «histórico propietario del bar Los Vascos» y una figura de «mucha presencia social» en la capital de Santa Cruz, tras confirmarse su fallecimiento. Durante la ceremonia de despedida, su sobrino José lo recordó como un «tío muy querido» y destacó las características que definieron su vida, señalando que «fue fundador del bar ahí» y que «mucha gente conocida, gente de estancia, de campo, siempre estuvo con ellos», resaltando además que fue «muy alegre, muy servicial» y «muy bueno él fue en su vida». El homenaje sirvió también para rescatar el valor histórico de la cobertura periodística de La Opinión Austral, medio que le realizó una entrevista en vida para repasar la trayectoria del bar y de la familia Kroeger, un material que fue citado por diversos portales locales al conocerse la noticia por tratarse de «gente que ha forjado no solamente la ciudad de Río Gallegos, sino también la provincia de Santa Cruz» y cuyo legado «quedará como legado su bar y obviamente su historia».