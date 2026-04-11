Leandro Climenti presentó su emprendimiento Guanaco Austral RG, una propuesta gastronómica que busca posicionar la carne de guanaco como protagonista en Río Gallegos. “Queríamos empezar una propuesta gastronómica netamente de guanaco”, afirmó.
En su primera experiencia con este proyecto, llevó a la jornada platos como bife angosto al disco con queso, logrando una recepción positiva entre el público. “Lo importante es que se han animado a probar, es el primer paso”, destacó.
Con antecedentes en el rubro gastronómico, Climenti apuesta ahora a una carta centrada exclusivamente en este producto, al que define como “una carne magra, saludable y con bajo colesterol”.
Además, remarcó que el objetivo va más allá de lo culinario: “Creo que también es afianzar un poco nuestra producción local”, sostuvo, poniendo en valor los recursos de la región.
Tras el debut, el proyecto continuará creciendo a través de redes sociales y participación en ferias, buscando consolidarse como una nueva alternativa dentro de la identidad gastronómica patagónica.
