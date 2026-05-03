En el día de la libertad de prensa, es el peor momento de los últimos 25 años

Estamos atravesando el período más crítico para la libertad de prensa a nivel global en los últimos 25 años.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, el 52% de las naciones enfrentan contextos difíciles o muy graves para el ejercicio periodístico.

Alarmantemente, apenas el 1% de la población mundial cuenta con un entorno informativo favorable.

En este escenario, Argentina se posiciona en el lugar 98 de un ranking de 180 países.

La situación local genera preocupación debido a recientes restricciones de acceso a la Casa Rosada, calificadas por ADEPA como inéditas desde el regreso de la democracia.

El hostigamiento y la descalificación a la prensa no solo perjudican a los profesionales, sino que degradan la calidad del debate público y vulneran el derecho ciudadano a estar informados.

En tiempos de desinformación acelerada, el rol del periodismo es vital para sostener una sociedad libre, informada y democrática.