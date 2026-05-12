En el día del Himno Nacional, recordamos a Mariquita Sánchez de Thompson

¿Conocías la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, la primera mujer en cantar el Himno Nacional Argentino?

El 14 de mayo de 1813, apenas días después de que la Asamblea del Año XIII aprobara oficialmente la “Marcha Patriótica”, fue ella quien entonó por primera vez sus estrofas en su histórica casa, convertida en punto de encuentro de las grandes figuras de la época.

Considerada una de las primeras feministas y mujeres políticas argentinas, Mariquita desafió las normas de su tiempo: rechazó un matrimonio arreglado y luchó por decidir sobre su propia vida.

Su salón literario fue escenario de debates, ideas revolucionarias y momentos fundamentales para nuestra historia. Hoy recordamos su valentía y su legado en la lucha por los derechos de las mujeres.