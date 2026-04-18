En Fuera del Aire: ping pong con Gisel Leiva, la psicóloga deportiva que trabajó con Cristian Pavón

Gisel Leiva, psicóloga social y especialista en psicología deportiva, trabaja acompañando a atletas en su desarrollo personal y rendimiento.

La psicóloga social y especialista en psicología deportiva Gisel Leiva, de 34 años y oriunda de la capital santacruceña, fue protagonista en la tercera silla del programa Fuera del Aire, que se transmite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y se retransmite por FM Láser 92.9.

El miércoles, el ciclo conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez puso el foco en el rol de la salud mental en el deporte, y Leiva aportó su experiencia acompañando a atletas en el desarrollo de su máximo potencial.