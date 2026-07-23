En pleno centro: chocó un auto estacionado, escapó y lo buscan por las redes

Un vehículo estacionado fue impactado durante la mañana del lunes en la esquina de San Martín y Comodoro Py, en Río Gallegos. El conductor del rodado que provocó el choque no se detuvo ni dejó sus datos, por lo que la propietaria difundió videos del momento del siniestro para intentar identificarlo con ayuda de la comunidad.

Las imágenes muestran el instante en que el automóvil circula por la zona, golpea al vehículo estacionado y continúa su marcha.

La dueña del auto pidió colaboración a quienes hayan visto algo o cuenten con registros de cámaras particulares que puedan aportar información. Quienes puedan ayudar pueden comunicarse con María al 2966-382494.