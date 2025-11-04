En Río Gallegos: se desprendió un panel del edificio de la Caja de Previsión

En medio del fuerte temporal de viento que continúa azotando a la capital santacruceña, se registró un accidente en pleno centro.

En este caso, una de las placas del edificio de la Caja de Previsión Social se desprendió y fue necesaria la intervención de los bomberos.

Cerca de las 11:00, el personal de emergencia acudió al lugar del hecho, sobre la avenida San Martín al 1058, y retiró el panel ubicado en la parte superior de la fachada lateral, para impedir que cayera y generara lesiones entre los transeúntes.