EN VIVO | Atletas riogalleguenses participarán en la 60° Corrida de Crónica

Gastón Rivarola runner riogalleguense será parte del 60° aniversario de la Corrida Internacional del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, el evento se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero de 2026 en Comodoro Rivadavia. Reconocida como una de las competencias más antiguas y emblemáticas de la Patagonia.

#envivo #Ahora #EnVivoAhora #livestream #streaming #riogallegos #riogallegossantacruz #SantaCruz #LaOpiniónAustral #lu12 #corridacronica #crónica #maraton