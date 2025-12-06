Enfrentamiento con la policía en el barrio 2 de Abril en Caleta Olivia

Vecinos de Caleta Olivia registraron durante la madrugada un episodio de violencia en la vía pública, donde un grupo de personas arrojó piedras hacia la policía. En las imágenes captadas se escuchan detonaciones que, según testigos, serían disparos con munición antitumulto.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:00 y generó preocupación entre los residentes, quienes reportaron daños en vehículos y una creciente sensación de inseguridad. Personal policial acudió al lugar para dispersar a los involucrados.

El episodio se suma a otros reclamos vecinales por disturbios y hechos de violencia en distintos puntos de Caleta Olivia. “Más y más inseguridad… los vecinos seguimos viviendo con temor”, expresó uno de ellos.