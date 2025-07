Enrique Bunbury: en contra de los celulares en recitales

Bunbury interrumpió un show en Quito y arremetió contra un fan en primera fila: “Todo el puto concierto con la puta cámara… Incomodan y hacen que esto sea peor”. Aunque ya había pedido que “vivan la experiencia”, su reclamo se volvió viral. Ironía total: el video fue grabado por otro teléfono.

La bronca del español no es aislada. Iron Maiden también pidió apagar los celulares durante su gira Run for your lives, advirtiendo que “arruinan la experiencia para la banda y el público”. Coldplay, más calmos, hicieron un pedido similar en 2022, en español y desde Perú.

¿Pedir que no se use el teléfono es un exceso o una forma de cuidar la esencia del espectáculo?

