Entre las pocas aperturas y los cierres continuos: la crisis del consumo en la gastronomía local

El dirigente sectorial y comerciante Ricardo López analizó en La Mañana de LU12 la delicada coyuntura que atraviesan los establecimientos gastronómicos y hoteleros de Río Gallegos. Durante la entrevista en su local Almacén de Guanaco, el expresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos alertó sobre un nivel de consumo que se sitúa por debajo de los registros de la pandemia y del año 2001, situación que derivó en cierres continuos, endeudamiento del sector y pérdida de fuentes de trabajo.

Asimismo, López repasó el complejo escenario de la plaza hotelera de la capital santacruceña, afectada por la desaparición del turismo corporativo, la baja en las derivaciones de salud y los retrasos en los pagos de las obras sociales. En el tramo final del reporte se abordaron los reclamos contra la competencia desleal, la promoción de alternativas de consumo regional como la carne de guanaco y un cierre descontracturado con el equipo periodístico en el piso.