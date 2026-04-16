Entrega de terrenos en Río Gallegos: a los 99 años, un abuelo celebra con un nuevo sueño familiar

En una jornada cargada de significado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, 25 familias de Río Gallegos dieron un paso clave hacia el sueño de la casa propia. Entre ellas, Nazarena Molina compartió la emoción de un momento que parecía lejano: “No lo podíamos creer”, contó, recordando la inesperada llamada del IDUV . Tras años de trámites, esperas y esfuerzo, hoy tienen en sus manos la oportunidad de empezar a construir su futuro.

Pero la alegría no termina ahí 🥹. En medio de este nuevo comienzo, la familia también se prepara para celebrar los 99 años de Don José Molina, abuelo de Nazarena y uno de los vecinos más longevos de la ciudad que en 2021 recibió el Premio Villarino 🎂👴.

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