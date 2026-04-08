Entrega de terrenos en Río Gallegos: “Después de tantos años, llegó el llamado”

En el marco de la entrega de 25 terrenos con servicios realizada por el Gobierno provincial a través del IDUV, Marta Andrade accedió finalmente a su lote en Río Gallegos tras más de 20 años de espera. La iniciativa forma parte del plan de acceso a la tierra que busca dar respuestas a la demanda habitacional en la capital, garantizando servicios básicos como luz, gas y agua.

En diálogo con La Opinión Austral, Marta expresó su emoción tras la confirmación: “El llamado de ayer del IDUV me sorprendió gratamente” . También recordó el largo recorrido administrativo que atravesó durante años y aseguró que llegó a pensar que no se concretaría, hasta que finalmente recibió la noticia que le permite dar inicio a su proyecto de vivienda.