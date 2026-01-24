Entrenar en medio de los incendios: los chicos de Epuyén, presentes en la Corrida de Crónica

Los incendios en Epuyén les impidieron entrenar con normalidad, pero no frenaron sus ganas: después de solo una semana de preparación, los chicos de la escuelita de atletismo dijeron presente en la Corrida Internacional del Diario Crónica.

Joaquín Almendra y uno de sus compañeros lograron el primer y segundo puesto, representando a Epuyén en medio de una situación compleja que atraviesa su localidad por los focos ígneos.

“El tema del incendio allá no nos dejaba entrenar y hace una semana empezamos de nuevo y ahora estamos acá”, contaron, reflejando el esfuerzo y la constancia que pusieron para llegar a la competencia.

A pesar del contexto, destacaron que sus familias se encuentran bien y dedicaron la carrera a su profesor Leo y a sus seres queridos, con la emoción intacta tras cruzar la meta.