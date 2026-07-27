Entrevista a Giovany Albea: Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en Santa Cruz

En La Mañana de LU12, Giovany Albea, titular del Distrito 23 de Vialidad Nacional, brindó un panorama sobre el estado de las rutas nacionales en Santa Cruz luego de las intensas nevadas y las bajas temperaturas que afectaron a la provincia.

El funcionario confirmó que todas las rutas nacionales permanecen habilitadas, con una única restricción en el tramo Gobernador Gregores–Tres Lagos, donde las condiciones del camino complican la circulación durante los eventos climáticos.

Además, explicó cómo trabaja Vialidad Nacional para enfrentar el hielo y la nieve, los tratamientos que se aplican sobre la calzada, el despliegue de personal y maquinaria, y el aumento de la cobertura operativa en las rutas nacionales de la provincia.

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