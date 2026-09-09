Entrevistas para residencias en el Hospital Regional: los detalles explicados por Ricardo Coloccini

El secretario de Políticas Sanitarias de Santa Cruz, Dr. Ricardo Coloccini, dialogó con LU12 AM680 para dar detalles sobre el proceso de entrevistas y concursos de residencias profesionales en el Hospital Regional de Río Gallegos. Durante la entrevista, el funcionario remarcó la importancia estratégica de reconstruir el modelo de “hospital escuela” para elevar la calidad prestacional, actualizar protocolos y promover el arraigo de jóvenes profesionales en la provincia.

Coloccini detalló que la convocatoria abarca vacantes en Clínica Médica, Anestesia (en convenio con la Asociación de Anestesia) y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISAM) para psicología, trabajo social y enfermería, manteniendo abierta la posibilidad de prorrogar el llamado para Neonatología. Asimismo, destacó que, tras el traspaso de financiamiento dispuesto por Nación, la provincia absorbió el 100% del costo de las becas, ofreciendo valores competitivos a nivel nacional con actualización salarial automática y un adicional por vivienda para incentivar la llegada de especialistas.