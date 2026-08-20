“Es probable que yo desaparezca como empresario”: dijo Mario Grinman en el Council of the Americas

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), habló con La Opinión Austral durante la cobertura del Council of the Americas y analizó el rumbo económico de la Argentina, las inversiones, el comercio, el consumo y los desafíos que enfrenta el sector empresario.

Durante la entrevista, Grinman defendió la continuidad del actual proceso económico y sostuvo que la reconstrucción del país requiere tiempo. “Este es el único modelo, no hay otro”, afirmó, al tiempo que cuestionó las alternativas basadas en nacionalizaciones y expropiaciones.

El dirigente también destacó la llegada de inversiones y remarcó la importancia de que los empresarios argentinos acompañen el proceso. Además, habló sobre la caída del consumo, el aumento de la morosidad, la competencia internacional, la apertura comercial y la necesidad de avanzar en una baja de impuestos, infraestructura y reformas logísticas.

Grinman también se refirió a la incorporación de la inteligencia artificial y planteó que Argentina debe mirar los modelos de países como Italia y Japón para desarrollar una economía más competitiva.

La entrevista fue realizada en el marco de la cobertura especial de La Opinión Austral en el Council of the Americas, con la periodista Laura Morales y la fotógrafa Camila Ferrer Pose.

Suscribite a La Opinión Austral para recibir las principales noticias de Santa Cruz, Argentina y la región.

#MarioGrinman #EconomiaArgentina #LaOpinionAustral