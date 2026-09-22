“Es una joda”: la insólita reacción de un ladrón al ser acorralado por la empleada de un comercio

En La Mañana de LU12 se analizó un grave episodio de inseguridad y acoso registrado en un local comercial ubicado en la intersección de las calles 42 y 5 del barrio Bicentenario, en Río Gallegos. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento y viralizado a través de redes sociales.

En el material audiovisual se observa el ingreso de un sujeto al almacén atendido por una joven llamada Carla. Al pasar hacia el sector de la caja registradora e invadir el espacio de trabajo, la víctima reaccionó con firmeza recriminándole la invasión del sector y advirtiéndole sobre la presencia de cámaras y de personas en el interior de la propiedad: “No, ¿qué hacés? Salí, salí porque hay cámaras… Andate porque te hago mierda, andate”.

Ante el accionar de la empleada, el individuo intentó justificar la intromisión alegando que se trataba de una broma y preguntando si resultaba incómodo, para luego retirarse del local. Tras la radicación de la denuncia y el análisis de los registros fílmicos, el sospechoso fue aprehendido por personal policial.