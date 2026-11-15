¡Escorpión es semifinalista del Regional Amateur! Eliminó por penales a Camioneros en Río Grande

El equipo de Río Gallegos cayó 2-1 en el partido de vuelta, pero se impuso 4-2 en la definición desde los doce pasos y consiguió el pase a las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Ismael Monte abrió el marcador para Camioneros a los 11 minutos del primer tiempo y Mateo Alderete amplió la diferencia en el complemento. Maximiliano Sevilla marcó el descuento para Escorpión y llevó la definición a los penales.

El conjunto dirigido por Carlos Padín había ganado 1-0 en la ida, con gol de Carlos Vera. Esa ventaja fue clave para mantener viva la serie y terminar celebrando la clasificación en Río Grande.

Ahora, el Alacrán espera por su próximo rival: saldrá del cruce entre la CAI y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, que definirán su serie este domingo.