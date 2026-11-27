Escorpión FC va por la final: “De local nos hacemos fuertes”, aseguró Gustavo Méndez

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Gustavo Méndez, mediocampista de Escorpión FC, habló con La Opinión Austral en la previa del encuentro decisivo frente a la CAI y contó cómo vive el equipo la preparación para la revancha.

“Fue una semana fuerte con los profes, preparándonos de la mejor manera”, expresó el jugador, quien recibió el alta médica el martes y vuelve a estar a disposición del equipo.

De cara al partido, Méndez anticipó un duelo exigente: “Va a ser un partido duro, ya sabemos a qué rival nos enfrentamos, pero estamos tranquilos porque de local nos hacemos fuertes”.

#EscorpiónFC #GustavoMéndez #RíoGallegos #LaOpiniónAustral #TorneoRegionalFederalAmateur #FútbolPatagónico