Esperanza en medio de la tragedia: el gato sobreviviente al incendio en Las Heras se recupera

El felino que sobrevivió al incendio en el que murió Martina Ríos, de 22 años, muestra señales alentadoras. Está al cuidado de Florencia Fuentes, integrante de la agrupación proteccionista Sanando Huellitas.

Aunque sufrió quemaduras en las orejas, las almohadillas y parte de la cara, el gato está más animado, recorre la casa y ya comenzó a bañarse solo. También conoció a otros animales rescatados con los que comparte su nuevo hogar.

El animal recibió atención veterinaria, antibióticos y analgésicos. Sin embargo, presentó algo de tos y necesita continuar con los controles, las curaciones y el tratamiento para recuperarse por completo.

Desde Sanando Huellitas solicitaron colaboración para afrontar los gastos veterinarios, los medicamentos y las curaciones. Quienes deseen ayudar pueden transferir al alias sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.