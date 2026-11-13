El programa de Crónica TV obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Servicios. Tras recibir la estatuilla, Adrián Frascino y su hijo Facundo, coconductor del ciclo, dialogaron en exclusiva con La Opinión Austral.
Con diez años de trabajo junto a jubilados y pensionados, destacaron el compromiso del equipo y la importancia de acompañar al sector. “Hemos tenido problemas con todos los gobiernos, pero estamos a muerte con los jubilados”, afirmó Adrián.
Además, cuestionaron la situación que atraviesan los adultos mayores, hablaron sobre la continuidad del programa en 2027 y valoraron la libertad editorial que tienen en Crónica TV.
También reflexionaron sobre el mensaje del papa León XIV y la necesidad de que la protección de los sectores más vulnerables se convierta en una política de Estado.
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