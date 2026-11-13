“Estamos a muerte con los jubilados”: El programa El Defensor ganó el Martín Fierro de cable

El programa de Crónica TV obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Servicios. Tras recibir la estatuilla, Adrián Frascino y su hijo Facundo, coconductor del ciclo, dialogaron en exclusiva con La Opinión Austral.

Con diez años de trabajo junto a jubilados y pensionados, destacaron el compromiso del equipo y la importancia de acompañar al sector. “Hemos tenido problemas con todos los gobiernos, pero estamos a muerte con los jubilados”, afirmó Adrián.

Además, cuestionaron la situación que atraviesan los adultos mayores, hablaron sobre la continuidad del programa en 2027 y valoraron la libertad editorial que tienen en Crónica TV.

También reflexionaron sobre el mensaje del papa León XIV y la necesidad de que la protección de los sectores más vulnerables se convierta en una política de Estado.