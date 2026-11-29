“Estoy impresionado”: el galpón de esquila de Alquinta sorprendió a un productor rural

Adrián Suárez, productor de tercera generación y asesor del gobernador Claudio Vidal, recorrió las instalaciones de la estancia Alquinta, vinculada a Lázaro Báez, y destacó la calidad de su construcción y la inversión realizada. “Estoy impresionado, no lo vi en ningún lado”, expresó en diálogo con La Opinión Austral.

Durante la recorrida, planteó que el establecimiento podría convertirse en un espacio de formación para jóvenes y trabajadores rurales, con capacitaciones en esquila, clasificación de lana, alambrado y otras actividades agropecuarias.

Además, remarcó la necesidad de recuperar la formación de trabajadores rurales, capataces y administradores. Consideró que estas instalaciones podrían generar oportunidades de aprendizaje y salida laboral para quienes quieran desarrollarse en el campo.

Las estancias Alquinta y La Entrerriana quedaron bajo administración operativa del Gobierno de Santa Cruz por disposición de la Justicia Federal, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y continuidad productiva.