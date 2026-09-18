Estudiantes convocan a la Marcha de la Bronca por recortes en la educación pública

Sectores estudiantiles de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) y del Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA) convocan a toda la comunidad a participar de la “Marcha de la Bronca” este sábado a las 16:00 en la Plaza San Martín de Río Gallegos, en el marco de una jornada de movilización nacional.

Keila Oliva, consejera superior por La Marea Estudiantil en la UNPA, y Victorio Costanzo, estudiante del IPSA, detallaron la crítica situación del sistema educativo. En el ámbito universitario señalan el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de cobertura docente que afecta la continuidad pedagógica en carreras como Licenciatura en Trabajo Social y la pérdida de mesas de exámenes. Por su parte, desde los institutos terciarios advierten sobre la precarización salarial docente, las deficiencias edilicias, la falta de autonomía infraestructural y el aumento en los niveles de deserción estudiantil. La convocatoria busca unificar los reclamos del sector educativo con las demandas de otros sectores trabajadores movilizados.