Eugenia Quevedo, nominada a los Martín Fierro de la Música: “Estamos muy orgullosos”

Eugenia Quevedo se mostró emocionada por formar parte de la primera edición de los Martín Fierro de la Música. Se enteró de la nominación a través de Faro Latino, el equipo que trabaja con sus plataformas, y contó que la noticia llegó pocos días después del fallecimiento de su representante.

La cantante recordó a La Mona Jiménez como su primer gran referente musical. Un casete del ícono del cuarteto marcó sus primeros pasos y despertó su pasión por la música y el baile.

Además, habló sobre el desafío de combinar la maternidad con los shows y las giras. Junto a su esposo, que también es músico y toca en la banda, busca organizar el trabajo para estar presente en los momentos importantes de su hija.

Consultada sobre las polémicas entre otros artistas, Eugenia prefirió no tomar partido y destacó que todos pueden equivocarse y aprender de sus experiencias.