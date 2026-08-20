Eurnekian anunció nuevas inversiones de CGC en Santa Cruz y la apuesta por Palermo Aike

Hugo Eurnekian dialogó con La Opinión Austral en el marco del Council of the Americas.

El empresario confirmó que CGC mantiene una visión estratégica de largo plazo en Santa Cruz. Durante la entrevista, detalló los nuevos proyectos planificados para la cuenca del Golfo San Jorge. También resaltó la incorporación de un nuevo equipo de perforación para fortalecer las operaciones locales. Por último, analizó los avances en la fase de exploración no convencional en la formación Palermo Aike.