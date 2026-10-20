En el programa “La Mañana de LU12” se informó sobre la evacuación preventiva del Colegio Secundario N.º 2 de Puerto San Julián, ocurrida alrededor de las 10:15 tras la rotura accidental de un termómetro con mercurio en el laboratorio del establecimiento. Ante la peligrosidad del material y el riesgo que representa “con el simple contacto”, se dispuso el retiro inmediato de los alumnos y docentes presentes en el lugar. En el operativo intervino en primera instancia el Cuartel N.º 3 de Bomberos, quienes constataron que “el contenido estaba en un recipiente de precipitación así provisoriamente”, y posteriormente se convocó a la División de Riesgos Químicos, Biológicos y Nucleares de Río Gallegos, bajo la dirección del oficial inspector Belén Cáceres, para efectuar el retiro seguro del químico. El procedimiento finalizó cerca de las 14:30 y, según se confirmó durante la emisión periodística, “por suerte no hubo ningún lesionado ni intoxicado ni nada por el estilo” entre la comunidad educativa.
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